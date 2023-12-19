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19 декабря, 10:23

Шоу-бизнес

Телеведущая Бордовских прокомментировала информацию об экстренной госпитализации

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Российская телеведущая и журналистка Юлия Бордовских опровергла сообщения СМИ об экстренной госпитализации, отметив, что находится на данный момент дома. Об этом сообщает телеканал "360".

"Все в порядке. Я дома. Все хорошо", – заявила она.

При этом источник телеканала утверждает, что 14 декабря телеведущую отправили в городскую больницу № 52 с неподтвержденным COVID-19, а уже 18 декабря Бордовских выписали из медучреждения.

Ранее об улучшении самочувствия сообщил продюсер Иосиф Пригожин. До этого его внепланово госпитализировали. О причинах госпитализации официально не сообщалось, однако СМИ писали, что у Пригожина был сильный грипп.

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