16 февраля, 09:47Культура
Директор "Ленкома" опроверг информацию о воспалении легких
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Директор театра "Ленком Марка Захарова" Марк Варшавер заявил, что чувствует себя хорошо. Таким образом он опроверг появившуюся в СМИ информацию об обнаружении у него воспаления легких, передает ТАСС.
"Вызывал врачей, чтобы провериться на ковид и грипп, но ничего не подтвердилось, завтра выхожу на работу", – объяснил Варшавер.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация, что 76-летний директор театра "Ленком Марка Захарова" вызвал скорую помощь из-за воспаления легких.
До этого российская телеведущая и журналистка Юлия Бордовских также опровергала сообщения СМИ об экстренной госпитализации, объяснив, что находится дома. В СМИ писали, что 14 декабря телеведущую якобы отправили в городскую больницу № 52 с неподтвержденным COVID-19, а уже 18 декабря Бордовских выписали из медучреждения.
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