Актер Василий Ливанов удачно прооперирован в НИИ Склифосовского

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Врачи НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского удачно прооперировали актера, известного главной ролью в фильме "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", Василия Ливанова. Об этом сообщил друг артиста поэт Юрий Энтин в беседе с "Российской газетой".

"Операция прошла удачно, даже гениально, Вася должен пойти на поправку", – сказал Энтин, добавив, что пока не может раскрыть подробности.

Ранее в Сети распространилась информация о том, что Ливанов попал в больницу с инсультом. Жена актера Елена Ливанова не стала опровергать или подтверждать информацию о госпитализации супруга.

Однако невестка Ливанова Екатерина заявила, что сейчас он находится дома. Она уточнила, что у артиста проблемы с давлением и низкий гемоглобин, лечение по которым он получает на дому.

Также невестка 89-летнего артиста заверила, что все его проблемы соответствуют возрасту. По ее словам, Ливанов периодически проходит обследование в Кремлевской больнице. При этом он ведет активную жизнь.

