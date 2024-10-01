Жена актера Ливанова отреагировала на сообщения о его госпитализации

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Жена актера Василия Ливанова Елена не стала опровергать или подтверждать информацию о госпитализации супруга. Об этом сообщает News.ru.

Ранее в Сети распространилась информация о том, что Ливанов попал в больницу с инсультом.

"Не хочется мне подтверждать, не хочется опровергать", – сказала его супруга.

Однако невестка Ливанова Екатерина в беседе с RT заявила, что сейчас он находится дома.

"У него проблемы с давлением и низкий гемоглобин, анемия. Лечение он получает на дому сейчас, врачей вызываем, и в больнице он лежал – две недели назад где-то выписался. Но инсульта у Василия Борисовича нет, до этого они жили на даче", – уточнила она.

Невестка 89-летнего артиста заверила, что все его проблемы соответствуют возрасту. По ее словам, Ливанов периодически проходит обследование в Кремлевской больнице. При этом он ведет активную жизнь, добавила она.

Екатерина также рассказала о планах семьи приобрести автомобиль для ее дочери, чтобы она смогла возить Ливанова и его супругу на дачу.

В апреле Ливанов опроверг слухи о том, что у него подозрение на онкологию. Актер назвал эти сообщения наглой ложью. По его мнению, кто-то решил спровоцировать его на скандал.

Ливанов озвучил порядка 300 героев мультфильмов, среди них – Карлсон, Крокодил Гена, Удав из "38 попугаев" и другие. Также он был одним из авторов сценария "Бременских музыкантов". На счету артиста около 40 кинокартин. Наиболее известная среди них – "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".

