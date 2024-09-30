Лещенко подтвердил госпитализацию композитора Добрынина

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Народный артист РФ Вячеслав Добрынин находится в медучреждении, заявил певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко в беседе с Агентством "Москва".

По словам Лещенко, сейчас Добрыниным занимаются врачи. Однако других подробностей исполнитель не привел.

В свою очередь, эстрадный певец, заслуженный артист РФ Алексей Глызин уточнил, что Добрынин болеет уже на протяжении 1–1,5 года.

"Знаю, что уже тогда он болел. Но ничего конкретного сказать, к сожалению, не могу. Он действительно давно болеет и не выступает", – пояснил Глызин.

Информация о госпитализации композитора появилась в телеграм-каналах еще 26 сентября. Тогда было известно о том, что он находится якобы в тяжелом состоянии с подозрением на инсульт.

Ранее в СМИ разместили информацию о якобы госпитализации в Москве актера Константина Хабенского. По информации журналистов, у него была диагностирована гипертония с преимущественным поражением сердца. Однако сам Хабенский заявлял, что с ним все в порядке. Кроме того, он назвал фантазиями указанный диагноз.

Слова артиста подтвердил и замдиректора Московского художественного театра (МХТ) имени Чехова по связям с общественностью Вадим Верник. Он отмечал, что видит Хабенского каждый день в театре, где последний постоянно работает.