20 сентября, 10:04Культура
Друг Дроздова опроверг слухи о проблемах со зрением телеведущего
Фото: ТАСС/Вадим Тараканов
Художник Константин Мирошник опроверг слухи о том, что у зоолога и телеведущего Николая Дроздова начались проблемы со зрением, сообщает RT.
По его словам, у его друга нет никаких проблем с глазами – Дроздов даже читает без очков и ведет активную жизнь.
"Бред, вранье все", – подчеркнул Мирошник.
Ранее ряд СМИ сообщали, что Дроздов якобы может потерять зрение.
Между тем это не первые слухи, связанные со здоровьем Дроздова. В начале года сообщалось, что у телеведущего диагностировали злокачественную аденокарциному. Из-за болезни он якобы находился в тяжелом состоянии в больнице. Также упоминалось о планах медиков назначить мужчине курс химиотерапии.
Однако жена зоолога Татьяна Дроздова опровергла эту информацию. Она заявила, что знаменитый супруг находится дома, и у него нет онкологии.
Позже Мирошник рассказал, что тот чувствует себя хорошо и только изредка пьет лекарства. По его словам, телеведущий живет счастливо, часто встречается со своими знакомыми и "выглядит очень живым".
Николай Дроздов появился на обложке журнала Tatler