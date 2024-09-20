Друг Дроздова опроверг слухи о проблемах со зрением телеведущего

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Художник Константин Мирошник опроверг слухи о том, что у зоолога и телеведущего Николая Дроздова начались проблемы со зрением, сообщает RT.

По его словам, у его друга нет никаких проблем с глазами – Дроздов даже читает без очков и ведет активную жизнь.

"Бред, вранье все", – подчеркнул Мирошник.

Ранее ряд СМИ сообщали, что Дроздов якобы может потерять зрение.

Между тем это не первые слухи, связанные со здоровьем Дроздова. В начале года сообщалось, что у телеведущего диагностировали злокачественную аденокарциному. Из-за болезни он якобы находился в тяжелом состоянии в больнице. Также упоминалось о планах медиков назначить мужчине курс химиотерапии.

Однако жена зоолога Татьяна Дроздова опровергла эту информацию. Она заявила, что знаменитый супруг находится дома, и у него нет онкологии.

Позже Мирошник рассказал, что тот чувствует себя хорошо и только изредка пьет лекарства. По его словам, телеведущий живет счастливо, часто встречается со своими знакомыми и "выглядит очень живым".