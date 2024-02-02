Супруга Николая Дроздова назвала фейком информацию о его госпитализации

Фото: ТАСС/Роман Пименов

Информация о госпитализации зоолога и телеведущего Николая Дроздова не соответствует действительности, сообщила ТАСС его жена Татьяна Дроздова.

По ее словам, знаменитый супруг чувствует себя хорошо.

"Это неправда. Николай Николаевич хорошо себя чувствует, вот, едем в машине с ним рядом", – уточнила она.

Ранее СМИ сообщили, что у телеведущего диагностировали злокачественную аденокарциному. Из-за болезни он якобы находился в тяжелом состоянии в больнице. Также упоминалось о планах медиков назначить мужчине курс химиотерапии.

Супруга Дроздова, комментируя подобные сообщения, заявила, что он находится дома, у него нет онкологии.

Позже друг Дроздова Константин Мирошник рассказал, что тот чувствует себя хорошо и только изредка пьет лекарства. По его словам, телеведущий живет счастливо, часто встречается со своими знакомыми и "выглядит очень живым".

Николай Дроздов появился на обложке журнала Tatler