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07 декабря, 09:17

Культура

Друг Николая Дроздова рассказал о состоянии здоровья зоолога

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Телеведущий Николай Дроздов чувствует себя хорошо и только изредка пьет лекарства. Об этом RT сообщил друг ученого-зоолога Константин Мирошник, опровергнув сообщения о прохождении Дроздовым курса химиотерапии.

"Мне он об этом никогда не рассказывал, так что все эти новости о раке очень похожи на фейк", – уточнил он.

Кроме того, Мирошник подчеркнул, что телеведущий живет счастливо, часто встречается со своими знакомыми и "выглядит очень живым".

Ранее СМИ сообщили, что у телеведущего диагностировали злокачественную аденокарциному. Из-за болезни он якобы находился в тяжелом состоянии в больнице. Также упоминалось о планах медиков назначить мужчине курс химиотерапии.

Супруга Дроздова, комментируя подобные сообщения, заявила, что он находится дома, у него нет онкологии.

В конце августа телеведущий обращался в клинику для проверки здоровья. Тогда он сообщал о хорошем состоянии и опроверг информацию СМИ о госпитализации.

Николай Дроздов появился на обложке журнала Tatler

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