Супруга Николая Дроздова опровергла слухи о выявлении рака у телеведущего

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Супруга ведущего Николая Дроздова, комментируя сообщения СМИ о наличии у него злокачественной опухоли, заявила, что он находится дома и не болеет онкологией. Об этом сообщает News.ru.

СМИ ранее сообщили, что у Дроздова диагностировали злокачественную аденокарциному. Из-за болезни он якобы находился в тяжелом состоянии в больнице. Также упоминалось о планах медиков назначить Дроздову курс химиотерапии.

"Николай Николаевич здоров, дома. Почему-то все звонят. Все нормально у него, слава богу, ничего такого (онкологии) у него нет", – сказала супруга ведущего, добавив, что они собираются на отдых.

Между тем дочь Дроздова Елена возмутилась подобным заявлениям об отце в СМИ, сообщает телеканал "360".

"Нет, это не соответствует (действительности). Кто такое придумал вообще? Они врут. Кто такое мог сказать? Они не пишут, откуда такие сведения? Безобразие", – заявила дочь Дроздова.

При этом она отметила, что не может назвать здоровье отца идеальным, однако тот не находится в тяжелом состоянии в больнице. По словам Елены, Дроздов обследуется.

Информацию о госпитализации ведущего также опроверг его друг, художник Константин Мирошник, передает RT. Он рассказал, что днем ранее Дроздов посетил выставку.

"Нет, все отлично, нормально, бодренький огурчик. Все это вранье настоящее. Тьфу-тьфу-тьфу, нормально", – сказал он.

В конце августа Дроздов обращался в клинику для проверки здоровья. Тогда он сообщал о хорошем состоянии и опроверг информацию СМИ о госпитализации.

Николай Дроздов – о Вселенной, природе и воспоминаниях