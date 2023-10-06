06 октября, 10:43Общество
Супруга Николая Дроздова опровергла слухи о выявлении рака у телеведущего
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Супруга ведущего Николая Дроздова, комментируя сообщения СМИ о наличии у него злокачественной опухоли, заявила, что он находится дома и не болеет онкологией. Об этом сообщает News.ru.
СМИ ранее сообщили, что у Дроздова диагностировали злокачественную аденокарциному. Из-за болезни он якобы находился в тяжелом состоянии в больнице. Также упоминалось о планах медиков назначить Дроздову курс химиотерапии.
"Николай Николаевич здоров, дома. Почему-то все звонят. Все нормально у него, слава богу, ничего такого (онкологии) у него нет", – сказала супруга ведущего, добавив, что они собираются на отдых.
Между тем дочь Дроздова Елена возмутилась подобным заявлениям об отце в СМИ, сообщает телеканал "360".
"Нет, это не соответствует (действительности). Кто такое придумал вообще? Они врут. Кто такое мог сказать? Они не пишут, откуда такие сведения? Безобразие", – заявила дочь Дроздова.
При этом она отметила, что не может назвать здоровье отца идеальным, однако тот не находится в тяжелом состоянии в больнице. По словам Елены, Дроздов обследуется.
Информацию о госпитализации ведущего также опроверг его друг, художник Константин Мирошник, передает RT. Он рассказал, что днем ранее Дроздов посетил выставку.
"Нет, все отлично, нормально, бодренький огурчик. Все это вранье настоящее. Тьфу-тьфу-тьфу, нормально", – сказал он.
В конце августа Дроздов обращался в клинику для проверки здоровья. Тогда он сообщал о хорошем состоянии и опроверг информацию СМИ о госпитализации.
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