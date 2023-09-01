В Кремле пожелали депутату Госдумы Соколу скорейшего выздоровления

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Кремль желает попавшему в больницу депутату Госдумы Сергею Соколу как можно скорее выздороветь, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Представители СМИ поинтересовались у Пескова, следят ли в Кремле за ситуацией с парламентарием.

"За состоянием его здоровья следят врачи. Мы же желаем народному избраннику скорейшего выздоровления и крепкого здоровья", – ответил он.

О том, что Сокола экстренно положили в больницу в Москве, стало известно 31 августа.

Позднее секретарь Генсовета "Единой России" Андрей Турчак уточнил, что состояние ранее доставленного в госпиталь А. А. Вишневского Сокола оценивается как тяжелое.

До этого Владимир Путин наградил депутата орденом Мужества. Сокол был участником спецоперации РФ на Украине. В указе президента уточнялось, что парламентария представили к награде за самоотверженность, которую он проявил при выполнении поставленных задач.