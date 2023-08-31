Депутата ГД Сергея Сокола экстренно госпитализировали в Москве – СМИ

Фото: duma.gov.ru

Депутата Государственной думы Сергея Сокола экстренно положили в больницу в Москве. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в окружении парламентария.

"Сергей Сокол экстренно госпитализирован в Москве. Подробности уточняются", – говорится в сообщении.

Сокол вступил на свою должность 19 сентября 2021 года. Он является членом комитета ГД по экономической политике, выполняет функции заместителя председателя комитета. Является кандидатом политических наук, окончил Московский государственный институт международных отношений.

В апреле этого года Владимир Путин наградил Сокола орденом Мужества. Депутат был участником спецоперации на Украине. В указе президента уточнялось, что парламентария представили к награде за самоотверженность, которую он проявил при выполнении важных государственных задач.