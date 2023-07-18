Сын актера Ивана Краско рассказал о его состоянии после перевода из реанимации

Фото: ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков

Народный артист России Иван Краско, который до этого перенес операцию и был переведен из реанимации в обычную палату, чувствует себя хорошо, заявил сын артиста Федор Краско. Об этом сообщает РИА Новости.

"Он чувствует себя хорошо, находится в палате в неврологическом отделении", – рассказал он.

Иван Краско был госпитализирован 13 июля, у него проявились последствия инсульта. Вечером того же дня артиста экстренно прооперировали.

На следующий день его директор Вячеслав Смородинов заявлял, что артист остается в стабильно тяжелом состоянии.

Позже сын актера сообщал, что состояние Краско стабилизировалось и его перевели из реанимации в одно из отделений центра Алмазова, находящегося в Санкт-Петербурге.

