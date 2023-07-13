Актера Ивана Краско экстренно прооперировали – СМИ

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Актера Ивана Краско экстренно прооперировали. Об этом сообщает газета "Известия".

Информация о том, что 92-летнего артиста доставили в реанимацию, появилась в четверг, 13 июля. СМИ сообщали, что у Краско проявились последствия инсульта.

Директор актера Вячеслав Смородинов подтвердил сообщения. По его словам, в момент, когда Краско стало плохо, он пребывал на даче. Актер не мог встать с кровати, его речь стала невнятной, он не чувствовал ногу. Смородинов уточнил, что мужчину госпитализировали в Национальный медицинский исследовательский центр имени Алмазова.

Помощница Краско подчеркнула, что, по мнению врачей, это мог быть либо новый инсульт, либо проявились последствия уже перенесенных. При этом она заявила, что речь актера не была нарушена, что является хорошим признаком.

Актер Иван Краско попал в больницу с инсультом