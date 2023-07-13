Помощница госпитализированного Краско рассказала о его состоянии

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Народный артист России Иван Краско находится в реанимации Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова, сообщила RT его помощница Дарья Пашкова.

По ее словам, артисту стало плохо на даче, где он находился вместе с сыновьями. Помощница уточнила, что Краско пожаловался на то, что не чувствует ногу и руку с левой стороны. После этого ему незамедлительно вызвали скорую помощь.

"Завтра будет известна более точная информация. Завтра я поеду туда, хотела сегодня, но его перевели – никак не попадешь к нему. Врачи вроде говорят, что либо случился новый инсульт, либо это последствия после инсультов", – рассказала Пашкова.

Она выразила надежду, что с артистом все будет хорошо. Кроме того, она обратила внимание, что его речь не нарушена, что является хорошим признаком.

Информация о том, что артист был экстренно доставлен в реанимацию, поступила в четверг, 13 июля. СМИ также сообщали, что у артиста проявились последствия инсульта.

Позже директор Краско подтвердил, что артиста положили в реанимацию в Петербурге. По его словам, в момент, когда 92-летнему Краско стало плохо, он пребывал на даче. Смородинов рассказал, что актер не мог встать с кровати.

Актер Иван Краско госпитализирован в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт