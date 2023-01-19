14:25Культура
Ивана Краско выписали из больницы после инсульта
Фото: ИТАР-ТАСС/Руслан Шамуков
Актер Иван Краско, который был госпитализирован с инсультом в начале января, выписан из больницы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его концертного директора Вячеслава Смородинова.
Он отметил, что артист пребывает в бодром расположении духа.
Ивана Краско госпитализировали в Елизаветинскую больницу в Санкт-Петербурге 6 января. Врачи диагностировали у 92-летнего актера инсульт, охарактеризовав его состояние как стабильное.
12 января Краско сообщил журналистам, что чувствует себя хорошо и готов к выписке. Он отметил, что в конце января планирует сыграть в спектакле "Я вернулся в мой город", посвященном освобождению Ленинграда от блокады.
Актер Иван Краско госпитализирован в Санкт-Петербурге с подозрением на инсульт
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