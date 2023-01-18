Актриса Фокина опровергла перелом позвоночника у Удовиченко

Фото: ТАСС/ИТАР-ТАСС/Сергей Савостьянов

Актриса и участница театральной постановки "Новогодний переполох" Полина Фокина опровергла информацию о переломе позвоночника у народной артистки России Ларисы Удовиченко, сообщает телеканал "360".

"Все разговоры о том, что она сломала позвоночник, – это абсолютная ерунда. Я с ней общалась и все с ней в порядке", – объяснила Фокина.

Сама Удовиченко отказалась от общения с журналистами.

Ранее карельское отделение билетного оператора "Кассир.ру" объявило, что народная артистка России, актриса театра и кино Лариса Удовиченко была госпитализирована с переломом позвоночника. В связи с этим якобы была произведена замена артиста в спектакле "Новогодний переполох".

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