Юмористу Дроботенко диагностировали бронхопневмонию – СМИ

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Российский актер и юморист Сергей Дроботенко обратился к медикам в связи с плохим самочувствием. По данным РЕН ТВ, к врачам он попал в ночь на 17 января.

Дроботенко пожаловался на плохое самочувствие. Впоследствии врачи диагностировали артисту бронхопневмонию.

Уточняется, что Дроботенко решил не ложиться в больницу. На данный момент юморист находится на домашнем лечении.

Ранее сообщалось, что народного артиста России Ивана Краско госпитализировали в Петербурге с инсультом. На данный момент 92-летний актер пребывает в стабильном состоянии. Врачи назначили ему дополнительные обследования.

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