Никита Михалков заявил, что остается в больнице для лечения

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов

Никита Михалков заявил о продолжении обследования в больнице. Об этом режиссер написал в своем телеграм-канале "Бесогон".

"Я хочу сказать, что пока я остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследования и получать необходимое лечение", – сообщил Михалков.

Режиссер отметил, что в СМИ и социальных сетях появляется много информации, которая мало соответствует действительности. В связи с этим Михалков будет сообщать о своем здоровье в телеграм-канале "Бесогон".

Ранее стало известно, что Михалкова положили в столичную больницу с гриппом. Источники заявляли, что у режиссера диагностировали пневмонию. Позже режиссера перевели в реанимацию в московскую больницу № 52.

Никита Михалков попал в больницу с гриппом

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