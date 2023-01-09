Выяснились новые подробности о состоянии здоровья Никиты Михалкова

Режиссер и актер Никита Михалков в начале января попал в больницу. Сперва сообщалось, что это связано с COVID-19. Однако в пресс-службе режиссера пояснили, что причиной госпитализации стал грипп. Рассказываем, что на данный момент известно о состоянии здоровья Михалкова и его диагнозе.



"Состояние по-прежнему тяжелое"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

В четверг, 5 января, в телеграм-каналах появились сообщения, что 77-летний режиссер, актер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков попал в больницу из-за COVID-19. Отмечалось, что ему якобы диагностировали ковидную пневмонию. В свою очередь, супруга Михалкова Татьяна попросила воздержаться от преждевременных заявлений по поводу здоровья мужа.

Вместе с тем пресс-секретарь режиссера Ирина Мячина заявила, что тот оказался в больнице из-за гриппа. "Никита Сергеевич госпитализирован с гриппом", – сказала она.

Друг Михалкова, сценарист, художник и актер Александр Адабашьян 6 января также опроверг версию с коронавирусом, сообщает сайт "Комсомольской правды". Кроме того, он раскрыл подробности о самочувствии Михалкова.





Александр Адабашьян сценарист, художник и актер Температура слегка повышена. Он под постоянным наблюдением врачей. Никого внутрь не пускают, потому что введен карантин. Лучше сейчас его не дергать.

В свою очередь, актриса Яна Поплавская в телеграм-канале написала, что Михалков попал в реанимацию. "Никита Сергеевич в реанимации, состояние по-прежнему тяжелое. Сейчас не время уходить. Люблю, ценю и уважаю, желаю только одного, чтобы выздоровел!" – поделилась она.



Все еще в реанимации

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В понедельник, 9 января, в СМИ распространилась информация, что у Михалкова все же выявили коронавирус. По данным "Московского комсомольца", сперва режиссера доставили в ГКБ № 67. Уточняется, что на тот момент он болел один день. У Михалкова якобы была температура 37,1 градуса, учащенное дыхание и пониженная сатурация (насыщенность крови кислородом).

Сперва ему диагностировали грипп, однако затем ПЦР-тестирование выявило COVID-19. После этого Михалкова перевели в реанимацию в другую больницу, где он до сих пор и находится. Информацию об этом подтвердили в медучреждении. "Пациент находится в отделении реанимации", – сообщил представитель больницы 9 января.





По данным СМИ, сейчас Михалков находится в столичной больнице № 52, специализирующейся на спасении пациентов с COVID-19. В 2021 году в этой ГКБ проходила лечение певица МакSим (Марина Абросимова).

Ранее о здоровье Михалкова за литургией помолился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Об этом у себя в телеграм-канале написал председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.





Владимир Легойда председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Святейший передал Никите Сергеевичу в больницу святую просфору, из которой была вынута частица о его здравии.

Легойда добавил, что пообщался с режиссером по телефону. Он уточнил, что Михалков поблагодарил патриарха за внимание, а также выразил признательность всем тем, кто молится о его скором выздоровлении.

