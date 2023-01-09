Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Советский и российский кинорежиссер Никита Михалков остается в отделении реанимации, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова представителя медучреждения.

"Пациент находится в отделении реанимации", – сказал представитель больницы.

Ранее сообщалось, что Михалкова перевели в реанимацию в московскую больницу № 52. У режиссера выявили грипп и признаки системного воспаления.

По словам врачей, у Михалкова дыхательный процесс идет нормально, поэтому он находится на низком потоке кислорода. За состоянием режиссера постоянно наблюдают специалисты.

Никита Михалков попал в больницу с гриппом

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