Певицу МакSим выписывают из больницы

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Представитель певицы МакSим (Марины Абросимовой) рассказала, что артистку выписывают из больницы. Об этом сообщает РИА Новости.

Певицу выпишут из медучреждения 13 августа, после чего она продолжит лечение дома.

3 августа представитель MaкSим рассказала, что певицу окончательно вывели из медикаментозного сна. Ей удалось связаться с певицей по видеосвязи. Тогда МакSим подтвердила, что чувствует себя лучше и передала привет всем, кто за нее переживал.

Певица была госпитализирована с 40-процентным поражением легких 15 июня. С 19 июня она находилась на искусственной вентиляции легких и в состоянии искусственной комы.