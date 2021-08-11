МакSим поблагодарила врачей за внимательное отношение

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Певица МакSим (Марина Абросимова) поблагодарила врачей и поклонников за поддержку во время ее пребывания в больнице. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".



На данный момент семье и друзьям певицы нельзя посещать ее из-за коронавирусных ограничений, однако ей уже передали телефон и другие необходимые вещи. С помощью телефона она опубликовала пост в соцсетях, где выразила благодарность медикам.

"Участливые сотрудники каждый день вытаскивают людей с того света. Возятся с каждым, как с родным", – написала она в своем Instagram.

3 августа представитель MaкSим рассказала, что певицу окончательно вывели из медикаментозного сна. Ей удалось связаться с певицей по видеосвязи. Тогда МакSим подтвердила, что чувствует себя лучше и передала привет всем, кто за нее переживал.

Певица была госпитализирована с 40-процентным поражением легких 15 июня. С 19 июня она находилась на искусственной вентиляции легких и в состоянии искусственной комы.