"Чувствует себя по-боевому". Менеджер МакSим – о состоянии певицы

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Певица МакSим (Марина Абросимова) чувствует себя "по-боевому", заявила PR-менеджер певицы Яна Богушевская. Ее сообщение опубликовано в официальной группе артистки "ВКонтакте".
"МакSим умничка, она настроена на выписку, чувствует себя по-боевому, самостоятельно ест. Однако о полном выздоровлении говорить еще рано, певице предстоят продолжительные терапевтические процедуры", – рассказала Богушевская.
Она отметила мужественность певицы и ее стремление скорее выздороветь. По ее словам, МакSим уже может самостоятельно сидеть на кровати, а также у нее просыпается аппетит: она просит свое любимое мороженое.
"Конечно, в состоянии искусственной комы время для МакSим пролетало гораздо быстрее, чем для всех, кто за нее держал кулаки. Марина – настоящий боец, она борется, не ноет, уже может сама сидеть на кровати, даже свешивает ноги", – рассказала Богушевская.
Она подчеркнула, что певица уже успела пообщаться по видеосвязи с родственниками и директором Маргаритой Соколовой.
Ранее представитель артистки Соколова рассказала, что MaкSим окончательно вывели из медикаментозного сна.
15 июня стало известно, что MaкSим госпитализирована с 40-процентным поражением легких. С 19 июня она находилась на искусственной вентиляции легких и в состоянии искусственной комы.
Позднее появилась информация, что врачи регулируют медикаментозный сон певицы. Они периодически возвращали певицу в сознание.
Представитель МакSим рассказала об улучшении состояния певицы
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