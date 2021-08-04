Проценко заявил, что гордится спасшими певицу МакSим врачами

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Главный врач ГКБ № 40 Москвы, кандидат медицинских наук Денис Проценко прокомментировал новость об улучшении состояния певицы МакSим. В среду артистку отключили от ИВЛ.

В эфире радиостанции "Комсомольская правда" врач отметил, что работает в другом медицинском учреждении, но хорошо знаком с медиками, которые наблюдают за состоянием певицы.

"Крутые коллеги, я знаю, кто ее лечит. И горжусь этой командой анестезиологов-реаниматологов. Ну и не только анестезиологов, потому что ковид лечит такая мультидисциплинарная команда, где и анестезиологи, и пульмонологи, и инфекционисты, и терапевты", – признался Проценко.

По его словам, российские врачи научились справляться даже с самыми тяжелыми случаями.

"Но тут надо еще понимать, что возраст имеет значение, потому что все-таки у пожилых пациентов резервов для преодоления критического состояния гораздо меньше, чем у людей молодых", – отметил Проценко.

Ранее представитель MaкSим рассказала, что артистку окончательно вывели из медикаментозного сна. Ей удалось связаться с певицей по видеосвязи. Тогда МакSим подтвердила, что чувствует себя лучше и передала привет всем, кто за нее переживал.

15 июня стало известно, что певица госпитализирована с 40-процентным поражением легких. С 19 июня она находилась на искусственной вентиляции легких и в состоянии искусственной комы.

