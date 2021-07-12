Менеджер опровергла информацию о сепсисе у МакSим

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Менеджер певицы МакSим Маргарита Соколова опровергла информацию о развитии сепсиса у артистки, а также рассказала об улучшении ее состояния. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Ранее в СМИ появился комментарий подруги МакSим, которая сообщила, что у певицы развился сепсис на фоне общего ухудшения состояния.

"Пусть эта подруга скажет, как ее фамилия. Что эта за подруга? Никакая подруга не может давать информацию. Конечно, это ложная информация. Состояние на вечер вчерашнего дня, что мы очень медленно, но идем к улучшению", – заявила Соколова.

Певицу Марину Максимову госпитализировали с 40-процентным поражением легких 15 июня.

Позже исполнительницу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в состояние искусственной комы, при этом тесты на COVID-19 у нее были отрицательные.

