Менеджер МакSим прокомментировала акцию фанатов "Спартака"

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Генеральный менеджер МакSим Маргарита Соколова поблагодарила фанатов "Спартака" за акцию в поддержку певицы. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Спасибо вам за поддержку. С такими болельщиками мы обязаны поправиться", – сказала Соколова.

Ранее у одного из баров в Екатеринбурге болельщики футбольного "Спартака" устроили акцию в поддержку певицы – они спели ее песню "Знаешь ли ты", которая является неофициальным гимном фанатов клуба.

Под видео, которое опубликовал в своем Instagram-аккаунте ресторатор Евгений Кексин, многие поддержали идею болельщиков.

"Ребята, вы просто огонь. МакSим, выздоравливай", – написал один из комментаторов.

Марину Максимову (МакSим) госпитализировали в больницу с 40-процентным поражением легких 15 июня.

Позже певицу подключили к аппарату ИВЛ и ввели в состояние искусственной комы, при этом тесты на COVID-19 у нее были отрицательные.

