Менеджер МакSим сообщила о положительной динамике самочувствия певицы

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Состояние певицы МакSим (Марины Максимовой) улучшается, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на слова пиар-менеджера Яны Богушевской.

"У Марины есть положительная динамика, ей стало лучше", – заявила Богушевская.

Марину Максимову госпитализировали в больницу с 40-процентным поражением легких 15 июня. МакSим подключили к аппарату ИВЛ, при этом тесты на COVID-19 у нее были отрицательные.

Позднее официальный представитель певицы опровергала информацию о побочных заболеваниях артистки, но сообщала о крайне тяжелом состоянии Максимовой.

