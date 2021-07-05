Режиссер Александр Стефанович опроверг информацию о своей госпитализации

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Российский кинорежиссер и бывший супруг певицы Аллы Пугачевой опроверг слухи о своей госпитализации из-за COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

"У меня ОРЗ, нет у меня ковида... Я был на обследовании", – рассказал он.

Режиссер отметил, что на данный момент чувствует себя нормально.

Ранее российского актера и музыканта Петра Мамонова госпитализировали с COVID-19 и подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Его состояние оценивается на данный момент как крайне тяжелое.

До этого народный артист РФ Лев Лещенко рассказал о том, что перенес четыре инфаркта после коронавируса.

79-летний певец отметил, что инфекция, которой он переболел год назад, до сих пор не позволяет ему забыть о тревоге за собственное здоровье, а процесс восстановления для него оказался тяжелым.