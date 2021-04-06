Лещенко перенес четыре инфаркта после коронавируса

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Народный артист РФ Лев Лещенко в эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия 1" рассказал о том, что перенес четыре инфаркта после коронавируса.
79-летний певец отметил, что инфекция, которой он переболел год назад, до сих пор не позволяет ему забыть о тревоге за собственное здоровье.
Он признался, что после выписки из больницы слишком часто обращался к врачам, а процесс восстановления для него оказался тяжелым.
"Я попадал на стенокардию мощную!" – заявил Лещенко. Он отметил, что в такие минуты его "кошмарило и колбасило так, что вылетал из жизни".
Артист также подчеркнул, что, несмотря на проблемы со здоровьем, он не собирается отказываться от работы. В ином случае, по мнению певца, депрессии не миновать.
Исполнитель и его жена Ирина переболели коронавирусом весной 2020 года. На МРТ у супругов обнаружили поражение легких, они были госпитализированы.
В больнице в Коммунарке они лежали в обычной палате. Главврач Денис Проценко заметил, что Лещенко нужно перевести в реанимацию, поэтому два дня артист провел там.
Льва Лещенко выписали из больницы в Коммунарке
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