Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

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Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких.

Как сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер, анализ на коронавирус отрицательный.

"Три часа назад он был доставлен в больницу в Коммунарке. Надеемся, что все будет хорошо", – сказал Варшавер.

Из-за болезни артиста новый сезон в театре откроется не спектаклем Марка Захарова "Капкан", а постановкой "Ва-банк".

Позже 57-летний актер сообщил в Instagram, что, предварительно, у него диагностировали пневмонию.

"Все хорошо. Настроение бодрое. Работать не хочется до сих пор! Ну, очевидно, это в связи с самочувствием", – отметил он.

Ранее певец Дима Билана также рассказал, что его госпитализировали с воспалением легких. Он тоже сдавал тест на коронавирус.