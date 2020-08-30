Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке

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Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев
Народный артист России Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу в Коммунарке с воспалением легких.
Как сообщил "Интерфаксу" директор театра "Ленком" Марк Варшавер, анализ на коронавирус отрицательный.
"Три часа назад он был доставлен в больницу в Коммунарке. Надеемся, что все будет хорошо", – сказал Варшавер.
Из-за болезни артиста новый сезон в театре откроется не спектаклем Марка Захарова "Капкан", а постановкой "Ва-банк".
Позже 57-летний актер сообщил в Instagram, что, предварительно, у него диагностировали пневмонию.
"Все хорошо. Настроение бодрое. Работать не хочется до сих пор! Ну, очевидно, это в связи с самочувствием", – отметил он.
Ранее певец Дима Билана также рассказал, что его госпитализировали с воспалением легких. Он тоже сдавал тест на коронавирус.
У Дмитрия Певцова диагностировали воспаление легких
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