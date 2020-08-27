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Общество

16:40

Диму Билана госпитализировали с воспалением легких

общество культура

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Певцу Диме Билану диагностировали воспаление легких. Об этом он рассказал своим подписчикам во время прямого эфира в Instagram, сообщает РИА Новости.

В видео артист упомянул, что за последнюю неделю он работал на концертах с температурой 37,8, 37,4, также была слабость.

По словам музыканта, который сейчас находится в больнице, он проверился на коронавирус несколько раз: сдал кровь, дважды мазки, а также сделал КТ. В итоге ему диагностировали обычное воспаление легких.

"Покатался на катере в Ялте и простыл. В Питере я был уже с температурой", – рассказал Билан.

Ранее певец Стас Михайлов рассказал, что переболел двусторонней пневмонией. По словам артиста, его тесты на коронавирус были отрицательными.

Певец Игорь Николаев также сообщил, что вылечился от пневмонии, из-за которой его поместили в медцентр в Коммунарке с подозрением на коронавирусную инфекцию. Он уточнил, что сейчас находится дома.

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