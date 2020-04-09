Игорь Николаев рассказал, что переболел пневмонией

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Российский певец Игорь Николаев сообщил, что вылечился от пневмонии, из-за которой его поместили в медцентр в Коммунарке с подозрением на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает "Газета.ру".

По его словам, на данный момент он находится дома.

"Хочу сказать всем, кто в такой же ситуации, – не надо бодриться и думать, что вы полностью здоровы и супермены, возвращайтесь в нормальную жизнь аккуратно и постепенно", – написал артист на своей странице в Instagram.

Ранее Николаев сообщил, что два теста на коронавирус показали отрицательный результат.

Также он поблагодарил коллектив больницы в Коммунарке за профессионализм.

Как сообщалось ранее, артист обратился в больницу в Коммунарке и сделал тест на коронавирус. 26 марта Николаев подтвердил, что находится на карантине. Он выложил фотографию с подписью: "Картинка из прошлой, докарантинной жизни".

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано уже больше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек скончалось.