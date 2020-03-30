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Народный артист РСФСР Владимир Винокур сообщил об отрицательном анализе на коронавирус. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Юморист опубликовал фотографию медицинского документа, подтверждающего отсутствие у него инфекции.

Ранее сообщалось, что юморист контактировал со Львом Лещенко, у которого несколько дней назад подтвердился коронавирус, который стал причиной пневмонии.

Коронавирус не подтвердился также у народного артиста РФ Игоря Николаева. Он поблагодарил друзей и коллег за беспокойство и слова поддержки. Также артист высказал благодарность врачам больницы в Коммунарке, в которой проходил обследование, за профессионализм, оптимизм и неравнодушие.

Лещенко поступил в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. В первые сутки состояние пациента ухудшилось – наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим его положили в отделение реанимации. Сейчас состояние певца улучшилось. Его перевели в обычную палату.