Петра Мамонова подключили к аппарату ИВЛ

Фото: Москва 24/Виктория Виатрис

Российского актера и музыканта Петра Мамонова, которого ранее госпитализировали с COVID-19, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщила его жена и менеджер Ольга Мамонова.

"На сегодняшний день, утром, в 9 часов, его состояние оценивается [врачами] как крайне тяжелое. Вчера вечером был подключен к ИВЛ", – рассказала Мамонова ТАСС.

Накануне жена артиста рассказала, что Мамонов лечится в больнице в Коммунарке. Его состояние резко ухудшилось после нескольких дней домашнего лечения.

По ее словам, они с супругом находились в деревне в Наро-Фоминске, поэтому факт заражения она объяснить не может.

В августе 2019 года Мамонов пережил инфаркт. Тогда его госпитализировали в реанимацию городской клинической больницы № 1 имени Пирогова, где ему сделали первую операцию. В сентябре того же года врачи провели повторную операцию, а уже в ноябре он вернулся к творческой деятельности.

