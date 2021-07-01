Музыкант Петр Мамонов попал в реанимацию с коронавирусом

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Рок-музыкант, актер и основатель группы "Звуки Му" Петр Мамонов госпитализирован в больницу в Коммунарке с коронавирусом. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Он в Коммунарке, самочувствие плохое, он в реанимации", – рассказала супруга артиста Ольга Мамонова.

В августе 2019 года Мамонов пережил инфаркт. Тогда его госпитализировали в реанимацию городской клинической больницы №1 имени Пирогова, где ему сделали первую операцию. В сентябре того же года врачи провели повторную операцию, а уже в ноябре он вернулся к творческой деятельности.

Ранее сообщалось, что после перенесенной коронавирусной инфекции скончался режиссер Вадим Шатров, снимавший клипы МакSим, Дмитрия Маликова, группы "Animal ДжаZ" и многих других знаменитостей. Как уточнила вдова погибшего Жанна Карабалаева, легкие Шатрова были поражены на 55%.

