Режиссер клипов МакSим Вадим Шатров умер от COVID-19

Фото: facebook.com/vadim.shatrov

Режиссер Вадим Шатров, снимавший клипы МакSим, Дмитрия Маликова и группы "Animal ДжаZ", скончался после перенесенной коронавирусной инфекции. Об этом сообщила его супруга Жанна Карабалаева на своей странице в Facebook.

"Сегодня под утро умер мой муж Вадим. Поражение легких – 55%. Друзья. Я нахожусь в непонятной для меня ситуации. <...> COVID пришел в мою семью и забрал у нас с Софи Вадима!" – написала она.

Шатров занимался съемками музыкальных видео, рекламных роликов, фотографировал, а также создавал оформление для музыкальных дисков. Его клиентами были Алсу, Дима Билан, Борис Гребенщиков и другие звезды шоу-бизнеса.

Ранее от коронавируса умер худрук "Ералаша" Борис Грачевский. Какое-то время после заражения он находился в стабильном состоянии и проходил лечение в домашних условиях, однако позднее ему потребовалась госпитализация.

