Актер Владимир Коренев, сыгравший человека-амфибию, умер от COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Народный артист России Владимир Коренев, исполнивший главную роль в фильме "Человек-амфибия", скончался на 81-м году жизни от коронавируса, передает ТАСС.

О смерти актера сообщила его супруга, Алевтина Коренева.

"Владимир Борисович скончался, у него был коронавирус, он и стал причиной смерти", – заявила она.

О дате и времени прощания с Кореневым пока информации нет.

Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года. Актер сыграл главную роль в фильме Владимира Чеботарева "Человек-амфибия" (1962), когда учился на последнем курсе ГИТИСа. Картина принесла ему всесоюзную известность. После выхода картины, которая стала лидером советского кинопроката в 1962 году, Коренев стал известен на всю страну.

Всего Коренев исполнил около тридцати ролей в кино.