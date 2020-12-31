Умер бывший главный тренер клуба "Манчестер Юнайтед" Томми Дохерти

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В возрасте 92 лет умер бывший главный тренер английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Томми Дохерти, сообщает РИА Новости.

В семье шотландского тренера рассказали, что Дохерти скончался дома в окружении родных и близких.

Специалист возглавлял команду из Манчестера с 1972 по 1977 год и смог завоевать с ней Кубок Англии. Помимо "красных дьяволов", Дохерти тренировал 12 клубов, в том числе "Челси", "Астон Виллу", "Куинз Парк Рейнджерс", "Дерби Каунти" и "Порту".