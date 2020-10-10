Экс-игрок "Спартака" Василий Кульков скончался на 55-м году жизни

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Экс-игрок московского "Спартака" Василий Кульков скончался на 55-м году жизни, сообщает РИА Новости со ссылкой на его бывшего одноклубника Сергея Юрана.

"Василий Кульков умер вчера", – сказал Юран.

Он сообщил, что, по предварительным данным, похороны Кулькова проведут в понедельник. Юран отметил, что эта информация пока уточняется.

За московский "Спартак" защитник выступал в 1989-1991 и в 1995-1997 годы. С московским клубом Кульков становился чемпионом СССР. Также он дважды был победителем первенства Португалии в середине 1990-х – по разу с "Порту" и "Бенфикой".

За сборные СССР, СНГ и России Кульков сыграл в 42 матчах. После окончания игровой карьеры работал тренером в "Маритиму", "Химках", "Томи", "Локомотиве" и молодежной команде "Спартака".