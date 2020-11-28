СМИ сообщили о результатах вскрытия тела Марадоны

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/TASS/Luigi Bennett
СМИ рассказали о результатах патологоанатомического исследования тела легенды мирового футбола Диего Марадоны.
Как сообщает "Газета.ру", вскрытие тела Марадоны помогло установить причину смерти. Утверждается, что спортсмен скончался от острого отека легких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности.
Кроме того, в организме Марадоны была выявлена дилатационная кардиомиопатия. Данная патология провоцирует увеличение камер сердца.
Добавляется, что сердце Марадоны было решено сохранить для дальнейшего изучения.
Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. По данным местных СМИ, экс-футболист почувствовал себя плохо во время завтрака. За несколько мгновений до кончины Марадона произнес: "Мне нехорошо".
За свою карьеру игрока в 490 матчах Марадона забил 259 голов. В составе сборной Аргентины футболист провел 91 матч и забил 34 гола.
С 2008 по 2010 год Марадона работал главным тренером сборной Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира.
Одна из самых масштабных акций памяти Марадоны прошла в Неаполе
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