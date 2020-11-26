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Спорт

16:35

Марадону похоронят за пределами Буэнос-Айреса 26 ноября – СМИ

утраты спорт за рубежом

Фото: AP/Marcos Brindicci

Похороны аргентинского футболиста Диего Марадоны пройдут 26 ноября за пределами Буэнос-Айреса. Об этом сообщает издание AFP в своем Twitter.

"Марадона будет похоронен в этот четверг на кладбище на окраине Буэнос-Айреса", – говорится в сообщении.

Легендарный футболист скончался в возрасте 60 лет. Утром 25 ноября он находился в доме в городе Тигре вблизи Буэнос-Айреса. Там он проходил реабилитацию после операции. Во время завтрака Марадона почувствовал себя плохо. К нему приехали шесть машин с медиками, в этот момент Марадона уже не мог дышать. Его попытались реанимировать, но спасти не удалось.

Марадона за карьеру игрока выступал за аргентинские и европейские клубы, в 490 матчах забил 259 голов. В составе сборной Аргентины провел 91 матч и забил 34 гола. Он выступал за клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья" и "Ньюэллс Олд Бойз".

После завершения карьеры игрока Марадона работал комментатором, с 2005 по 2006 год находился на посту вице-президента клуба "Бока Хуниорс", с 2008 по 2010 год работал главным тренером сборной Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала ЧМ.

В Буэнос-Айресе тысячи людей собрались, чтобы попрощаться с Марадоной

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