Умер Диего Марадона

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Умер экс-футболист сборной Аргентины Диего Марадона. Ему было 60 лет. Эту информацию агентству EFE подтвердил его агент Матиас Мория. Также смерть Марадоны подтвердила Ассоциация футбола страны.

В начале ноября СМИ сообщали, что во время медобследования у Диего выявили субдуральную гематому. На следующий день его перевезли в другую больницу, где ему была успешно проведена операция на головном мозге, передает местное телевидение.

По предварительным данным, Марадоне стало плохо дома, где он восстанавливался после операции. Сообщается, что у экс-футболиста случился сердечный приступ, однако официальной информации об этом не поступало.

Последний раз Диего появился на публике 30 октября на матче 1-го тура чемпионата Аргентины, который был посвящен его юбилею. Перед матчем ему вручили памятную доску.

Марадона за свою карьеру игрока выступал за аргентинские и европейские клубы, в 490 матчах забил 259 голов. В составе сборной Аргентины футболист провел 91 матч и забил 34 гола. Он выступал за клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья" и "Ньюэллс Олд Бойз".

После завершения карьеры игрока Марадона работал комментатором матчей на каналах Аргентины и Италии. С 2005 по 2006 год он находился на посту вице-презедента клуба "Бока Хуниорс". С 2008 по 2010 год работал главным тренером сборной Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира.