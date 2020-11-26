Сын Диего Марадоны попал в реанимацию

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Сын знаменитого аргентинского футболиста Диего Марадоны попал в реанимацию, сообщает "Экспресс газета".

Диего-младшего госпитализировали в связи с осложнениями из-за коронавируса. О смерти своего отца он узнал от журналистов.

"К сожалению, один из представителей желтой прессы позвонил ему, чтобы узнать реакцию, и именно так Диего-младший узнал, что потерял отца", – рассказал журналист Танкреди Палмери.

Подробностей о состоянии сына Марадоны нет.

Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет. Утром 25 ноября он находился в доме в городе Тигре вблизи Буэнос-Айреса. Там он проходил реабилитацию после операции.

Во время завтрака Марадона почувствовал себя плохо. К нему приехали шесть машин с медиками, в этот момент Марадона уже не мог дышать. Его попытались реанимировать, но спасти не удалось.

Тело Диего Марадоны доставили в президентский дворец в Буэнос-Айресе, где в 6:00 (12:00 мск) состоится прощание с футболистом. К месту проведения церемонии прибыли и его родственники. Прощание будет открытым для всех желающих. В последний раз так в Аргентине прощались с президентом Нестором Киршнером, и это было 10 лет назад.

Сейчас на площади перед дворцом собрались сотни поклонников Марадоны. Они пришли почтить память аргентинца. По всей стране в день одного из лучших футболистов XX века прошли масштабные акции в его честь.

За свою карьеру игрока футболист выступал за аргентинские и европейские клубы, в 490 матчах забил 259 голов. В составе сборной Аргентины футболист провел 91 матч и забил 34 гола.

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино прокомментировал смерть Марадоны. Глава FIFA заявил, что сердца всех, кто любил спортсмена, на мгновение остановились.

