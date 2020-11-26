Мадуро рассказал, что Марадона тайно помогал Венесуэле

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Президент Венесуэлы Николас Мадуро рассказал, что скончавшийся накануне экс-футболист Диего Марадона тайно помогал Венесуэле. Об этом венесуэльский лидер заявил в ходе телеэфира в своем Twitter.

Мадуро отметил, что Марадона оказывал содействие правительству республики в поставках продовольствия для граждан Венесуэлы.

"Марадона оказал нам помощь в ряде секретных операций по доставке продовольствия народу Венесуэлы. Сегодня я могу об этом сказать", – подтвердил Мадуро.

Он добавил, что его последняя встреча с легендарным футболистом прошла в январе 2020 года. Тогда за совместным ужином Марадона пообещал помочь Венесуэле с разрешением продовольственных вопросов.

Диего Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет. По данным местных СМИ, Марадоне стало плохо дома, где он восстанавливался после операции на головном мозге.

За свою карьеру игрока он выступал за аргентинские и европейские клубы, в 490 матчах забил 259 голов. В составе сборной Аргентины футболист провел 91 матч и забил 34 гола. Он выступал за клубы "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселона", "Наполи", "Севилья" и "Ньюэллс Олд Бойз".

После завершения карьеры игрока Марадона работал комментатором матчей на каналах Аргентины и Италии. С 2005 по 2006 год он находился на посту вице-презедента клуба "Бока Хуниорс". С 2008 по 2010 год работал главным тренером сборной Аргентины, с которой дошел до четвертьфинала чемпионата мира.

Ранее СМИ узнали последние слова Марадоны перед смертью. Сообщалось, что экс-футболист почувствовал себя плохо во время завтрака.