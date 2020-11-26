СМИ узнали последние слова Марадоны перед смертью

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Стали известны последние слова Диего Марадоны перед смертью. Об этом сообщил телеканал TN.

По данным СМИ, за несколько мгновений до кончины Марадона произнес: "Мне нехорошо".

Уточняется, что экс-футболист утром 25 ноября находился в доме в небольшом городе Тигре вблизи Буэнос-Айреса. Там он проходил реабилитацию после операции.

Во время завтрака Марадона почувствовал себя плохо. Отмечалось, что он был бледен.

В 10:30 по местному времени Марадону осмотрел врач. Позднее была вызвана скорая помощь.

На вызов приехали 6 машин с медиками. В этот момент Марадона уже не мог дышать. Его попытались реанимировать, но спасти экс-футболиста не удалось.

Известно, что Диего Марадона скончался в возрасте 60 лет.

За свою карьеру игрока футболист выступал за аргентинские и европейские клубы, в 490 матчах забил 259 голов. В составе сборной Аргентины футболист провел 91 матч и забил 34 гола.

Президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино прокомментировал смерть Марадоны. Глава FIFA заявил, что сердца всех, кто любил Марадону, на мгновение остановились.