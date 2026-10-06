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06 октября, 04:02

Мэр Москвы

Собянин: средства ПВО сбили еще 15 беспилотников, летевших на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 15 вражеских БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам мэра Москвы, к месту падения обломков БПЛА уже прибыли специалисты экстренных служб. Устанавливаются возможные последствия воздушной атаки.

Ранее подразделения ПВО уничтожили еще девять вражеских беспилотников на подлете к Москве. Всего с полуночи над столичным регионом был уничтожен уже 81 дрон.

В связи с угрозой БПЛА были объявлены временные ограничения на полеты в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский – все они полностью закрыты на прием и отправку самолетов.

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