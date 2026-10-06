06 октября, 04:02Мэр Москвы
Собянин: средства ПВО сбили еще 15 беспилотников, летевших на Москву
Фото: министерство обороны РФ
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще 15 вражеских БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
По словам мэра Москвы, к месту падения обломков БПЛА уже прибыли специалисты экстренных служб. Устанавливаются возможные последствия воздушной атаки.
Ранее подразделения ПВО уничтожили еще девять вражеских беспилотников на подлете к Москве. Всего с полуночи над столичным регионом был уничтожен уже 81 дрон.
В связи с угрозой БПЛА были объявлены временные ограничения на полеты в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский – все они полностью закрыты на прием и отправку самолетов.