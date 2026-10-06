Собянин: еще девять направлявшихся к Москве БПЛА уничтожено

Фото: министерство обороны РФ

Подразделения ПВО сбили еще девять вражеских беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – уточнил мэр Москвы в своем канале.

Ранее средства ПВО ликвидировали еще 18 БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы. Всего над столичным регионом было уничтожено уже 66 вражеских беспилотников.

На фоне угрозы БПЛА временные ограничения на полеты объявлены в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Все перечисленные авиагавани полностью закрыты на прием и отправку самолетов.