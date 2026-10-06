03:25Мэр Москвы
Собянин сообщил об отражении атаки уже 57 направлявшихся к Москве БПЛА
Фото: министерство обороны РФ
Российские силы ПВО уничтожили еще 18 беспилотников, летевших в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.
Градоначальник уточнил, что специалисты экстренных служб уже работают на месте падения обломков БПЛА.
Ранее подразделения ПВО уничтожили еще 11 вражеских беспилотников на подлете к Москве. Таким образом, всего с полуночи над столичным регионом было уничтожено уже 57 дронов.
В связи с угрозой БПЛА были объявлены временные ограничения на полеты в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский – все они полностью закрыты на прием и отправку самолетов.