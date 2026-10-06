Собянин сообщил о ликвидации уже 39 беспилотников, летевших на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Силы ПВО уничтожили еще одиннадцать беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ.

По словам градоначальника, к месту падения обломков БПЛА уже прибыли специалисты экстренных служб, которые устанавливают возможные последствия воздушной атаки.

Ранее средства ПВО ликвидировали еще 15 БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы. Всего с полуночи над столичным регионом было уничтожено уже 39 вражеских беспилотников.

На фоне угрозы БПЛА временные ограничения на полеты объявлены в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Все перечисленные авиагавани полностью закрыты на прием и отправку самолетов.