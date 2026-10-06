Собянин сообщил об уничтожении уже 28 БПЛА, летевших на Москву

Фото: министерство обороны РФ

Средства ПВО ликвидировали еще пятнадцать БПЛА, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин в мессенджере МАХ.

"На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб", – написал мэр столицы в своем канале.

Ранее подразделения ПВО уничтожили 13 вражеских беспилотников на подлете к Москве. Таким образом, всего с полуночи над столичным регионом было уничтожено уже 28 дронов.

В связи с угрозой БПЛА были объявлены временные ограничения на полеты в аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский – все они полностью закрыты на прием и отправку самолетов.